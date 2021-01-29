مراجعة قرارات ترامب.. ما هي خطط بايدن؟
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يؤكد مسؤول في البنتاغون أن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت بمراجعة عدد كبير من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي..
ومنها سحب القوات الأميركية من أفغانستان وغلق القواعد العسكرية الأميركية في ألمانيا ونقلها إلى بولندا وإيطاليا.
قرارات تكشف أكثر ملامح السياسة الأمريكية الجديدة التي يتمثل عنوانها العريض بالخروج التام عن سياسة الإدارة السابقة برئاسة ترامب، ما يجعل التساؤل أكبر حول مصير اتفاقات أبراهام التي لن تكون بمعزل عن هذه المراجعة كما أكد البيت الأبيض
فهل تتجه واشنطن لمراجعة هذه القرارات أم الغائها؟