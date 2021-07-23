مدير مسجد الأقصى يكشف عن سر الحفريات الإسرائيلية المتواصلة تحت المسجد

أمام ضغوط من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتحسبا لتحركات شعبية في الشارع الفلسطيني، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تصريحات سابقة لرئيسها نفتالي بينيت

حول حق العبادة لليهود في الحرم القدسي الشريف..

ورغم تراجع الحكومة الاسرائيلية إلا أن واقع الحال حسب المسؤولين الفلسطينيين يعكس استمرار الاعتداءات والاقتحامات التي باتت ممنهجة ومدروسة في ظل وجود قرار رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى.

عن هذا الوضع نحاور اليوم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني