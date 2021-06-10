ما سر توجه سفينتين حربيتين إيرانيتين إلى مياه المحيط الأطلسي؟

قلق أمريكي مما وصفته طهران مهمة إثبات القوة البحرية لإيران بدخول المدمرة سهند والسفينة مكران المحيط الأطلسي لأول مرة،

مصادر امريكية قالت إنه تم رصد مجموعة بحرية يعتقد انها تحمل أسلحة ويرجح أنها متوجهة إلى فنزويلا وكوبا وهو ما دفع واشنطن لتحذير حكومتي هافانا وكاراكاس من السماح برسوها في بلديهما بينما شدد الجانب الإيراني على انه حق طبيعي في التواجد بالمياه الدولية ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك

فما أهداف إيران في دخول مجموعتها البحرية المحيط الأطلسي ؟ وهل تتوقف عند ذلك ؟ وكيف سيكون الرد الأمريكي بعد التحذيرات التي أطلقها؟