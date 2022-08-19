محطة زابوروجيا الكهروذرية.. اللعب على شفا الكارثة

تاريخ النشر:19.08.2022 | 20:19 GMT |
آخر تحديث:19.08.2022 | 20:20 GMT | أخبار العالم
قذائف مَن تسقط على محطة زابوروجيا الكهروذرية.. ومن يلعب بالنار النووية بأوكرانيا؟
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تداعيات إعلان وزيرة البلديات في الكويت، رنا الفارس، حول خطة توطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد.
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، منشورات تدعي استقبال مصر 9 مليارات متر مكعب من المياه بعد انتهاء التخزين الثالث لسد النهضة، بالإضافة إلى وجود مخزون بالسد العالي يكفي لمدة 4 سنوات.
تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لفضيحة ثانية خلال عام واحد بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهي ترقص فيها.
قال وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، إن هناك بعض قوى الشر تتحرك بأياد خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق.
ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن دبلوماسيين مغاربة تعرضوا للسرقة من قبل "عاملات جنس" في مقاطعة "نافار" شمال العاصمة بوغوتا فيما أكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن تحقيقا يجري في الموضوع.
الإجابة: كلا. أو بالأحرى فإن نسبة احتمال هذه الإجابة هي 99%، إلا أن هناك احتمال 1% لحدوث ذلك، وستلوح هذه الفرصة أمامهم خلال السنوات الخمس القادمة.
أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الانتربول في لبنان، اعتقلت عبدالله ياسر سبعاوي، وهو حفيد شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين خفيفتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة وسيارة نقل في الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بمصر.
تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس الحكم الصادر بحقه خلال الفترة الأخيرة والذي تضمن الحبس لمدة شهر.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجيش استهدف "دولة ثالثة"، لم يسمها، وذلك توازيا مع الهجمات التي نفذها على قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين.
كشفت صحيفة "إندبندنت" عن سبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز موقف أنقرة أوكرانيا.
كشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، والدكتورة أولغا باغري أخصائية علم النفس، تأثير النظام الغذائي في الرغبة الجنسية لدى الشخص.
تقدم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.
أعلنت شركة غازبروم في بيان إن إمدادات الغاز عبر خط انابيب السيل الشمالي "نورد ستريم" ستتوقف تمامًا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة بيان منسوب إليها تتداوله مواقع إخبارية يشير إلى تأييد الحركة لتبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل، ووصفته بأنه "مزعوم ومفبرك".
هاجم واين روني مدرب دي سي يونايتد الأمريكي، المهاجم كيليان مبابي، بسبب لقطته الأخيرة مع ليونيل ميسي، زميله في صفوف باريس سان جيرمان.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحين من فصيل "كراكن" المتطرف أطلقوا النار على 100 جندي أوكراني غادروا مواقعهم قرب قرية أودري، لمنعهم من الهروب.
علق المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، على قضية توقيف عبدالله ياسر سبعاوي، وهو حفيد الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مبينا أنه متهم بجريمة سبايكر.
هبطت عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9%، وجرى تداول هذه العملة الرقمية دون مستوى 23 ألف دولار.
قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الخطاب اللامسؤول للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية يدفع الجيش الأوكراني إلى تنفيذ خطط إجرامية كارثية.
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه على اتصال دائم بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن القضية السورية.
ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عامة، وفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد خاصة، اللقاء المرتقب بينهما يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات الجولة الثالثة "للبريميرليغ".
أكد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، أن واشنطن تخشى من أن يؤثر الاعتراف بروسيا كدولة "داعمة للإرهاب" سلبا على اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد محمد بن سلمان استقبل في جدة، مساء الخميس زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.
حددث وزارة الخزانة الاميركية عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لصالح الأفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات الاموال الخاصة، وفق بيان رسمي.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة دمشق إلى إدارك أن تركيا لا تطمع في أراضي سوريا وأن الشعب السوري "أشقاؤنا"، مؤكدا رغبة بلاده بخطوات مع الحكومة السورية لـ"إفساد المخططات".
يقترح رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، وينفريد كريتشمان، في إطار توفير الكهرباء والغاز، تدفئة غرفة واحدة فقط في المنزل، والمسح بمنشفة مبللة بدلا من الاستحمام.
أدلى المتهم بقتل سلمى بهجت، فتاة الزقازيق في مصر، باعترافات حول قيامه بالجريمة أمام جهات التحقيق.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دور النرويج قد برز بوضوح أزمة الطاقة بتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، لكن الوقت قد حان لمطالبتها بالمزيد، بحسب الصحيفة.
كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة Alto الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا تريد أن تصبح الولايات المتحدة طرفا في الصراع بأوكرانيا، لكن واشنطن ترفض حتى الآن سماع هذه التحذيرات.
تحت العنوان أعلاه، كتب فياتشيسلاف ميخائيلوف، في "أوراسيا ديلي" حول خطأ مصيري يمكن أن يرتكبه علييف في رهانه على تركيا ضد مصالح إيران وروسيا.
قالت وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، إن الرئيس جو بايدن تحرش بها جنسيا بوضع جبهته على جبهتها خلال محادثة قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شرطة برلين فتحت تحقيقا أوليا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تصريحاته بشأن المحرقة "الهولوكوست" خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الألمانية.
قررت الحكومة المصرية تعويض بعض المواطنين في البلاد عن ممتلكاتهم التي سيفقدونها، بعد قرار إنشاء مشروع محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة واعتباره من أعمال المنفعة العامة.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.
رفض قاض هندي دعوى تقدمت بها امرأة ضد رجل تحرش بها واعتدى عليها جنسيا، وبرر القاضي رفضه للدعوى بأن المرأة الضحية كانت ترتدي "ملابس مستفزة"، مما أثار هذا الرفض غضبا عارما في البلاد.
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية سرا الكونغرس الأمريكي من المشاكل التي قد يتسبب بها الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب".
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يحمل حزمة واسعة من التسهيلات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدن القديمة في محافظات سورية.
تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار في سويسرا في أحداث غير متوقعة، خاصة بعد موجة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن النجم المصري محمد صلاح، بات محترفا بصورة كبيرة للغاية، ويحاول حقا تطوير نفسه ومهاراته بصورة استثنائية.
قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.
صرحت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، إن بلادها لن تقبل أبدا المبادرة الجريئة للحكومة الكورية الجنوبية، واصفة إياها بأنها ذروة الحماقة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.
أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول التفاح يؤثر إيجابيا في الجسم، حيث يحافظ على ابتسامة جميلة ويساعد الدماغ على العمل ويلعب دورا في الوقاية من السرطان.
دعا أعضاء جمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى عقد "جلسات استماع مفتوحة" حول الانسحاب الفاشل للقوات الأمريكية من أفغانستان.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن 6 دول أوروبية كبرى لم تقطع على نفسها تعهدات جديدة بتقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في يوليو الماضي.
كشف الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانس خواكيم فاتسكه، حقيقة اقتراب فريقه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن التناقض بين ما تشهده الولايات المتحدة من تراجع، وعقليتها التي ترى أنها القوة الأكبر في العالم، هو السبب الجذري للانقسام والفوضى في العالم.
اعتقل 6 أشخاص في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو حاولوا تهريب 225 كيلوغراما من الذهب إلى الإمارات.
قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على "تيليغرام"، إنه يوم الخميس، ووفقا للبيانات الأولية، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية، محمود توفيق، المتضمن الإذن لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن كابل يمكن أن تقدم لموسكو المعادن المستخرجة في أفغانستان مقابل شراء منتجات النفط والبضائع من روسيا.
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الحملة التي تشنها الحكومة الألمانية ضد فلسطين والرئيس محمود عباس غير مبررة وغير مفهومة على الإطلاق.
أعلنت محكمة في شنغهاي أنها حكمت على قطب كندي من أصل صيني يدعى، شياو جيانهوا، كان قد فقد أثره عام 2017 في فندق في هونغ كونغ، بالسجن 13 عاما لارتكابه جرائم مالية.
قد تبدو فكرة السفر من ميامي إلى لندن في غضون خمس ساعات فقط جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها بالنسبة للعديد من المسافرين المرهقين.
ذكر مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" أن تصريح فلاديمير بوتين بشأن نقل أنظمة صواريخ "إسكندر- إم" إلى بيلاروس يبعث إشارة إلى الناتو بأن روسيا مستعدة لتغطية حلفائها بقواتها النووية.
اشتبك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مع أحد المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي الذي حاول تصويره.
أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، السيد أحمد عباس، تعقيبا على رفض ليبيا شحنة جوافة مصرية طازجة، أن الجانب الليبي لم يخطر الحجر الزراعي المصري بقرار الرفض.
حرصت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، على مشاركة متابعيها صورا جديدة من خطوبة نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والشابة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.
كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا، سيضعف الاتحاد الأوروبي، وستستفيد دول أخرى، مثل روسيا والصين، وشركات أمريكية كبيرة من ذلك.
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في إصابة وزير التنمية المحلية وستة مِن أفراد موكبه.
كتب دميتري سوكولوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول خسارة أوكرانيا نسبة هائلة من ثرواتها الباطنية بسبب موقف سلطات كييف المتعالي الذي أفقد البلاد أراضي دونباس.
نفت وزارة الري السودانية ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لرئيس وفدها المفاوض، بشأن "سد النهضة"، تتضمن التهديد بـ "اتخاذ إجراءات"، وأكدت موقف الخرطوم الثابت من القضية.
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عزمها على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين القادمة بإندونيسيا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن لا تستثني إمكانية استخدام الأسلحة التي زودت بها كييف، لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، معتبرا الأمر دفاع عن النفس.
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ارتباط مصير الوكالة اليهودية للهجرة بتفاقم العلاقات بين موسكو وتل أبيب بسبب سوريا.
تواجه بريطانيا أزمة إنسانية وسط ارتفاع الأسعار، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ترقب ظهور ما يسمى بالطائرات "الأفغانية" في أوكرانيا.
اقترب مانشستر يونايتد من إبرام صفقة مميزة خلال الصيف الحالي، من خلال التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد لكرة القدم.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة لم تتخل عن محاولاتها للتفاوض مع جيران أفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية عسكرية أمريكية هناك بحجة مكافحة الإرهاب.
أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لحملة التنمر الألمانية ضد فلسطين ورئيسها محمود عباس، تعقيبا على استخدامه لمصطلح هولوكوست للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
حوّل الأخصائيون في الجيش الروسي مدرعة القيادة والاستطلاع "النمر" إلى عربة تتخصص في مكافحة العدو نفسيا.
قال الباحث المتخصص فى الشؤون الدولية مصطفى السعيد إن قصف محطة زابوروجيه النووية جرس إنذار للعالم من تحول الحرب الأوكرانية إلى حرب نووية عالمية.
أثار نادي الزمالك المصري الجدل، بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" رسالة مشفرة تحمل صورة لرئيس النادي، مرتضى منصور، وهو يرمي بمضرب تنس الطاولة، مع عبارة "انتهت اللعبة".
هز انفجار قرية شموكة غرب مدينة الحسكة في الشمال السوري، مساء اليوم، قالت وسائل إعلام سورية إنه ناجم عن استهداف طائرة مسيرة تركية معملا للإسفنج في ريف المدينة، وأنه أسفر عن قتلى.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الليرة خلال أسبوع (ريبو) بمقدار 100 نقطة أساس، من مستوى 14% إلى مستوى 13% على أساس سنوي.
قال الأمين العالم لحزب الله حسن نصر الله إن الوسيط الأمريكي "يضيع الوقت" وأضاف أن الأمور تتجه نحو التصعيد إن لم يقدم للبنان ما يطالب به.
أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه من غير المستبعد أن الولايات المتحدة التي تتهم الدول الأخرى بنشر جائحة فيروس كورونا، تحاول إخفاء دورها في تطوير هذا الفيروس.
كتب الصحفي توم إنجلهارت بصحيفة "The Nation" يقول إن الرئيس "المتداعي" جو بايدن يجسد انهيار الولايا ت المتحدة، في حين أن العاملين معه "يعيشون في بحبوحة ويعيدون إحياء الحرب الباردة".
قال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA السابق، الجنرال مايكل هايدن، إنه يوافق على أنه لا توجد قوة سياسية أكثر عدمية أو خطورة من الحزب الجمهوري الأمريكي الحالي.
أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن عدم تقدم القوات الأوكرانية في دونباس وخيرسون في الأشهر الثلاثة المقبلة، قد يؤدي إلى تراجع الدعم الغربي لكييف.
استدعت الخارجية المغربية ثلاثة من دبلوماسييها العاملين في كولومبيا كانوا تعرضوا للسرقة والضرب بعد السقوط في "فخ مومسات" بكولومبيا.
أشارت دراسة أجراها باحثو كلية الطب في جامعة ميريلاند الأمريكية إلى أن قلة النوم للأطفال في سن المدرسة الابتدائية، قد يكون له تأثير دائم على تطور الإدراك العصبي لهم مستقبلا.
قام لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، بزيارة مفاجئة لمنازل مشجعين لمنحهم هدايا تذكارية.
أعلن المشغل الجديد لمشروع الغاز الروسي "سخالين-2"، أنه باشر اليوم الجمعة رسميا بتنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تأثير الخلاف الحدودي بين الهند والصين في العلاقات بين دلهي وموسكو.
نفى البنك المركزي المصري أمس الخميس استقالة نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، وذلك بعد استقالة رئيس البنك السابق طارق عامر.
واجه محتجون المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال خطابه في مدينة نيوروبين في ولاية براندنبورغ الاتحادية بصيحات الاستهجان.
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، انسحابه رسميا من بطولة غرب إفريقيا للمنتخبات تحت 15 عاما، للمنطقة (أ)، التي تستضيفها ليبيريا حاليا، وذلك احتجاجا على التلاعب في أعمار اللاعبين.
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها اجرت فحصا لاثبات خلوها من المخدرات ستُعرف نتائجه بعد أسبوع، وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي أصيب بالذعر، الخميس، عندما تعرض للسرقة لدى وصوله إلى سيوداد ديبورتيفا قبل حصة برشلونة التدريبية بعد الظهر.
احتلت روسيا في يوليو الماضي المرتبة الثالثة بين الدول والمناطق التي تستخدم اليوان الصيني في المدفوعات الدولية، وفقا لتقرير لصحيفة "فوربس" الأمريكية، نقلا عن بيانات "سويفت" (SWIFT).
كشف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، مختار غباشي، الأسباب المتوقعة لاستقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، من منصبه يوم الأربعاء الماضي.
أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه تم في مدينة كراسنودار بجنوب البلاد اعتقال وكيل لجهاز الأمن الأوكراني.
أعلنت الدكتورة آنا يوجين، أخصائية الأورام في مركز (CTCA) الأمريكي أن الاستحمام بالماء الساخن، يساعد على كشف إحدى علامات الإصابة بسرطان الدم.
كجزء من إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم نقل 3 طائرات من طراز "ميغ-31" وعلى متنها صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" (الخنجر) إلى مطار تشكالوفسك بمنطقة كالينينغراد.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه خلال المحادثات في مدينة لفوف (اوكرانيا)، عرض على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.
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