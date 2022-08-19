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محطة زابوروجيا الكهروذرية.. اللعب على شفا الكارثة

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قذائف مَن تسقط على محطة زابوروجيا الكهروذرية.. ومن يلعب بالنار النووية بأوكرانيا؟

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