محطة الضبعة النووية.. قاعدة شراكة استراتيجية بين روسيا ومصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصف مراسم صب خرسانة المفاعل النووي في محطة الضبعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها صفحة أخرى مضيئة في تاريخ التعاون المصري الروسي

وبداية تاريخ جديد…

فما أهمية التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية؟ ولماذا تسعى مصر لتحقيق هذا الأمر منذ خمسينيات القرن الماضي؟ المزيد عن هذا المشروع أناقشه مع ضيفي في الاستديو الدكتور علي عبد النبي الخبير في مجال الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق.

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