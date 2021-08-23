محروقات إيران في لبنان.. خطر العقوبات الأمريكية قادم؟

احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان مع تفاقم أزمة المحروقات، بالرغم من رفع سعر مشتقاتها بنسبة خمسة وستين في المئة من جهة والإعلان عن دعم الاستيراد لغاية سبتمبر المقبل من جهة أخرى

وأمام هذا الوضع أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة لبنان إن طلب منها ذلك بينما يستمر حزب الله في استقدام سفن المحروقات من طهران وهو ما ترفضه جهات عدة بحجة أن تحدي العقوبات المفروضة على إيران سيدخل لبنان في صراعات لا تعنيه

فهل تشعل المحروقات الإيرانية أزمة أكبر في لبنان؟

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