محاكمة ترامب.. ما المنتظر بعد 20 يناير؟

يستمر الجدل السياسي في المشهد الأمريكي المتعلق بإجراءت عزل الرئيس دونالد ترامب، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل قال إن مساءلة ترامب لن تكتمل قبل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس حيث وافق مئتان واثنان وعشرون نائبًا من بينهم عشرةُ جمهوريين.

ومع تواصل الجدل تطرح تساؤلات حول سبب الإصرار على عزل ترامب الذي سيصبح بعد العشرين من الشهر الحالي رئيسًا سابقًا، وعن إمكانية المضي قدما في عزل رئيس سابق من الناحية الدستورية.

فما الذي يقف وراء تمرير قرار مساءلة ترامب في مجلس النواب؟

وما مدى تأثير إجراءات العزل على التيار السياسي المناصر لترامب والأجواء السياسية بشكل عام؟

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