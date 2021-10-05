السعودية وإيران.. محادثات استكشافية تمهد لاستئناف العلاقات؟
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أربع جولات من المفاوضات جمعت السعودية وإيران خلال الأشهر القليلة الماضية كما يؤكد الجانبان.
وبينما يعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المفاوضات لا تزال في مرحلة الاستكشاف، تصفها الخارجية الإيرانية عبر المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة بالجيدة.
المفاوضات تجري بوساطة عراقية وتلقى ترحيبا أمريكيا كما تكشف مصادر في إدارة بايدن، ويؤمل منها وضع أساس لمعالجة المواضيع العالقة وهي كثيرة بين الطرفين.
ما مدى التقدم الحاصل؟ وما أبرز العقبات التي تبطئ عجلة هذه المفاوضات؟
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