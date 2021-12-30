محادثات بوتين وبايدن.. هل تخفض حدة التصعيد بشأن أوكرانيا؟

قبيل اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، شدد بوتين على أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن مبديا قناعته بقدرة الزعيمين على المضي في هذا السبيل.

وتطوير حوار روسي أمريكي فعال مبني على الاحترام ومراعاة المصالح.

من جهته أعلن البيت الأبيض أن الاتصال سيتطرق إلى السبل الدبلوماسية لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستواصل التشاور والتنسيق مع شركائها وحلفائها الأوروبيين بشأن الأزمة.



فما هي دلالة الاتصال بين الرئيسين؟ وهل يعكس بداية إرساء أسس جديدة للحوار بين موسكو وواشنطن؟

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