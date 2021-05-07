محادثات السعودية وإيران.. هل ستنجح أم تفشل؟

لأول مرة تتحدث السعودية علنا عن إجراء حوار مع إيران منذ قطع العلاقات عام الفين وستة عشر..

مسؤولٌ في وزارة الخارجية السعودية أكد إجراء محادثات بين المملكة وإيران، مشددًا على أن الهدفَ منها هو استكشاف طرق الحد من التوتر بالمنطقة ، وأن الرياض تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها... وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر سعودي مطلع قوله إن المحادثات ستساعد المملكةَ في توجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية مفادها أن الرياض عقلانية ومنفتحة على الحوار، كما نقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول غربي قوله إن السعودية تأمل في الحصول على مقعد في غرفة مجاورة للغرفة التي يجري فيها التفاوض بين طهران والقوى الكبرى بشأن الاتفاق النووي..

الرئيس العراقي برهم صالح أعلن سابقا أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران.. بينما رحب وزير الخارجية القطري بمساعي التقارب وتخفيف التوتر..

فما هي فرص تطبيع العلاقات بين الجانبين، وما جدية الطرفين في إنهاء الخلافات؟

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