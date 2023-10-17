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مجزرة مفجعة.. مئات الضحايا بقصف إسرائيلي لمستشفى في غزة

أخبار العالم العربي

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أما وقد سالت دماء غزة جارفة في اليوم الحادي عشر للحرب الإسرائيلية، ما عاد هناك مجال للسكوت عن هذا القتل.

يشن الجيش الإسرائيلي غارة على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ينجلي الغبار فيتكشف المشهد التالي.. دمار ونار وجثث أطفال ونساء ورجال مقطعة ومكومة في صورة يندى له جبين الإنسانية. ماذا تريد إسرئيل من كل ذلك؟ هل تظن أنها هكذا ستكسب ود الشعوب العربية للعيش معها بسلام؟ ما الذي ينتظره العالم الصامت منذ 11 يوماً، والذي يرفع الفيتو في وجه التحرك الروسي في مجلس الأمن لوقف الحرب؟ أسئلة تبدأ ولا تنتهي فيما يعلو صوت كثيرين للقول: بلغ السيل الزبى.. وآن أوان الحرب الكبرى أمام سيل الدم الغزاوي الجارف.. فهل تشكل مجزرة مستشفى المعمداني في غزة نقطة تحول في هذه الحرب، إما توقفها وإما تسعِّرُها نحو المجهول..

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