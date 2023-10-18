مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. تنصل إسرائيلي من المسؤولية ودعم أمريكي لا محدود

كارثة مأساوية خلفت قرابة 500 ضحية جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة ..

اتفق العالم على إدانتها لكنه سرعان ما انقسم مجددا بعد تغيير إسرائيل لروايتها واتهامها الفصائل الفلسطينية بالتسبب في المأساة عن طريق صاروخ أخطأ مساره



ما حقيقة ما حدث؟ وهل يلتقط العالم الإشارات المتكررة لإنهاء الأزمة؟

ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" الشيخ علي أبو شاهين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

أبرز تصريحات الشيخ علي أبو شاهين:

- إسرائيل صرحت أكثر من مرة باستهداف المستشفى وكان هناك صاروخ تحذيري قبل المجزرة

- إسرائيل هددت باستهداف جميع المراكز الإنسانية في غزة

- الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على غزة

- الولايات المتحدة تريد إعادة ترتيب الشرق الأوسط لكن الظروف تغيرت

- الشعوب العربية عبرت عن دعمها للمقاومة وعدائها لإسرائيل وأمريكا

- الولايات المتحدة هي عدو العرب والمسلمين

- إسرائيل دائما ما تنصلت من مجازرها في لبنان وغيرها

- المقاومة الفلسطينية لا تستخدم المراكز الإنسانية أو دور العبادة كمراكز عسكرية

- الشعوب العربية باتت ترى في صمت حكامها مشاركة في الجريمة