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نيوزميكر

متحدث سابق باسم معمر القذافي: سيف الإسلام القذافي سيكشف قريبا عن برنامجه الانتخابي

أخبار العالم العربي

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تحذيرات أممية من الفشل في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل في وقت أثارت فيه مصادقة البرلمان على القانون المنظم لها استنكارا عبرت عنه طرابلس ممثلة في المجلس الأعلى للدولة، ومع بداية العد التنازلي للمهلة المحددة للإعلان عن أسماء المرشحين للرئاسة يثار الكثير من الجدل ليس فقط بشأن امكانية ترشح قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وإنما ايضا حول عودة مرتقبة لسيف الاسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي وقدرته على توحيد الليبيين مجددا
نسأل عن هذه النقاط وأخرى مع ضيفنا في هذا العدد من برنامج نيوز ميكرا من القاهرة مدير مركز دراسات الوحدة الإفريقية، والمتحدث السابق باسم حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الدكتور موسى إبراهيم

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