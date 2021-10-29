مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان: أوضحنا لطالبان توقعاتنا والوقت ليس لصالحهم

ماذا جرى في كواليس لقاء صيغة موسكو حول أفغانستان مع قادة طالبان في العاصمة الروسية مؤخرا؟ هل تنفذ طالبان تعهداتها بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان؟

ما هي شروط موسكو للاعتراف بحكومة أفغانستان؟ ما هو موقف طالبان من تنظيم داعش الإرهابي؟ لماذا ترفض طاجسكستان قبول الحركة سلطة مؤقتة في البلاد؟ ماذا عن البعد الأيديولوجي لطالبان ورؤيتها للعلاقات مع دول الجوار؟

في لقاء يسلط الضوء على موقف روسيا مما يحدث في أفغانستان يحاور أرتيوم كابشوك في برنامجه "أبعاد روسية" الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان السفير زاميل كابولوف مباشرة من داخل وزارة الخارجية الروسية في موسكو