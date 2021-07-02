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مبادرة روسية لأمن الخليج.. صواريخ إيران أولا؟

أخبار العالم

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج تمكن من مناقشة مباعث القلق الغربية والإقليمية إزاء إيران

بما في ذلك برنامجها الصاروخي والمشاكل الإقليمية.

الوزير الروسي أعرب عن ترحيب موسكو بعملية تطبيع الوضع داخل مجلس التعاون الخليجي، وأهميةِ أن تتصرف هذه الآلية  بشكل منسق وأن تتكلم بصوت موحد لاسيما فيما يخص  النقاش الأوسع  حول سبل إحلال الأمن في الخليج عموما بمشاركة إيران... وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف العمل بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن تقييمات الأطراف المشاركة في المفاوضات تظهر أن  التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة المسائل حتى الآن..  فما هي آفاق العمل الجماعي لإحلال الأمن في الخليج؟

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