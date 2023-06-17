مبادرة إفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا.. موسكو ترحب وكييف ترفض

في لقاء جمعه بقادة المبادرة الافريقية لحل الأزمة الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفتاح روسيا على الحوار شرط مراعاة مصالح جميع الأطراف

وأكد بوتين أن الجانب الأوكراني يتحمل مسؤولية تقويض مبادرات السلام، مشيرا بهذا الصدد إلى أن مفاوضات اسطنبول نجحت في التوصل إلى اتفاق شامل للضمانات الأمنية والوضع الحيادي لأوكرانيا إلا أن وفد كييف انسحب في النهاية بإيعاز من رعاته الغربيين.

من جانبه كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع تفاصيل المبادرة الافريقية التي تنص أبرز نقاطها على حق طرفي الصراع في الحصول على ضمانات أمنية والاعتراف المتبادل بالسيادة وتبادل الأسرى وإزالة كافة العوائق أمام تنفيذ اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب.

فما هي آفاق هذه المبادرة؟ وهل تقدم تصورا مختلفا عن سابقاتها للحل؟

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