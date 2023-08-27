مبادرات الجيش السوداني والدعم السريع للحل.. الخيار العسكري مستمر

في رؤيته لحل شامل للأزمة السودانية طرح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مبادرة تستند إلى عشر نقاط منها ضرورة وقف إطلاق النار واعتماد نظام فيدرالي وتشكيل حكومة مدنية وجيش موحد

من جانبه وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان قادما من أم درمان حيث ظهر لأول مرة خارج مركز القيادة العامة للجيش منذ اندلاع المعارك، ووفق مصادر محلية فإن البرهان يشرف على مشاورات لتشكيل حكومة تتولى إدارة شؤون الدولة.. مع ترجيح ترشيح وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم لقيادتها، يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى نية البرهان التوجه في أول جولة خارجية له منذ بدء القتال إلى مصر والسعودية.

فما هي خلفيات التحركات الاستثنائية التي يشهدها الملف السوداني؟ وهل تحمل نوايا الحل أم تكرس مخاوف البعض من سيناريو التقسيم؟

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