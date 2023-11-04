مباحثات عربية أمريكية.. خلافات حول وقف إسرائيل حربها في غزة

اجتماع بين وزراء خارجية عرب مع نظيرهم الأمريكي في العاصمة الأردنية لإسماعه رسالة قوية تتمحور حول الحرب في غزة في محاولة منهم للتوصل لوقف المأساة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه هناك.

وفيما بلينكن التي ترعى بلادُه وتدعم إسرائيل وتبرر لها كل ما اقترفه من قتل وتهجير ومجازر، يؤكد على أهمية عدم اتساع الحرب وانتقاله إلى جبهات أخرى في المنطقة وأن وقف إطلاق النار يعني السماح لحماس بمعاودة الكرة فيما موقف القاهرة مثلا كان أن أحداث القتل في غزة لا يمكن تبريرها بأنها دفاع عن النفس، وطالب بتحقيق دولي في "الانتهاكات الصارخة" في حرب غزة.

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