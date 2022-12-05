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ما وراء نفي ماكرون سعي الغرب لتدمير روسيا؟

أخبار العالم

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موسكو تحذر من عواقب كارثية للخط الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بشأن المواجهة العسكرية مع موسكو

هنا يدعو وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أخذ اشارات التحذير على محمل الجد بدل أن يتم تحريفها في الغرب بشكل خبيث واتهام روسيا باستخدام خطاب التهديد
بالتوازي تعلو أصوات القادة الأوربيين في باريس وبرلين للمحافظة على اتصالات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين رغم كل الخلافات والتمسك بالمفاوضات حلا وحيدا للأزمة بدل الخيارات العسكرية
هل من تغير في النهج الاوروبي؟ وما جدية وفرص التفاوض؟

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