ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟
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أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن أمله في تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب ما سماها مخاوف حقيقية من دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار
يأتي ذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ومشروعًا للقاعدة الدستورية.
وفي خضم هذا فشل مجلس النواب الليبي في سحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعلى إثر ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة.
فما هي طبيعة الخلافات الحالية؟ وإلى أين يمضي المشهد الليبي المتأزم؟
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