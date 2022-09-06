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ما وراء مقترح الوكالة الذرية بإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه؟

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن محطة زاباروجيه النووية أن الهجمات التي استهدفت المحطة ليست مقبولة ويمكن أن تؤدي لكارثة.

وفيما شدد غروسي على أن السلامة المادية للمحطة انتهكت مرات عديدة، اقترح في المقابل إقامة منطقة آمنة من أجل حماية محيط المنشأة النووية.
فما واقعية مقترح المنطقة الآمنة ؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الهجمات الأوكرانية على المحطة؟

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