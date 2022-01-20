ما وراء مزاعم الغرب عن هجوم روسي ضد أوكرانيا؟

في سياق يشهد عودة التوتر إلى منحاهِ التصاعدي على خطوط التماس في دونباس مع وصول المزيد من المقاتلين والأسلحة الغربية، يلتقي وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة بجنيف في اجتماع استبقته الأطراف بالكثير من التحركات الديبلوماسية والعسكرية.

موسكو مرارا أعلنت من خلال الكرملين والخارجية تمسكها بالحصول على أجوبة واضحة ومكتوبة بشأن الضمانات الأمنية ونوايا حلف الناتو بالمضي في توسعه شرقا، مع المطالبة بوقف عسكرة أوكرانيا والعودة إلى اتفاقيات مينسك لحل الأزمة.

واشنطن من جانبها وفي آخر المواقف القادمة من البيت الأبيض والخارجية حذرت من أن أي غزو روسي لحدود أوكرانيا ستكون له تداعيات كارثية وعقوبات غير مسبوقة.. مع رفض تقديم أي وعود خطية رغم استبعاد ضم أوكرانيا على المدى المنظور إلى حلف الناتو أو نشر أسلحة استراتيجية على أراضيها.