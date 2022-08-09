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ما وراء مداهمة الـ "اف بي أي" لمقر ترامب؟

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تسليح سياسي غير مسبوق لوزارة العدل تقول أطراف أمريكية بعد اقتحام رجال مكتب التحقيقات الفدرالي منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ووسط استهجان نواب جمهوريين للحادثة رد البيت الأبيض بالقول إن الـ "أف بي أي" لم يبلغ الرئيس جو بايدن مسبقا، بينما لا يركز من يؤيد الاقتحام من الديمقراطيين سوى على إمكانية حرمان ترامب من تولي منصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في حال أدين بأخذ أو إتلاف سجلات حكومية من البيت الأبيض..
هل هو استغلال لمؤسسات الدولة لصالح الإدارة الأمريكية الحالية؟ وما تأثير أي ضربة جديدة للقيم الديمقراطية التي تتغنى بها الولايات المتحدة على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة؟

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