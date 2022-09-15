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ما وراء مخاوف واشنطن من شراكة روسيا والصين؟

أخبار العالم

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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أشغال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة سمرقند الأوزباكستانية،

وقد بحث الرئيس الروسي مع رؤساء وقادة الدول المشاركة مجالاتِ التعاون الاقتصادي والسياسي ولاسيما مع الصين ومنغوليا بالإضافة الى اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزارء الباكستاني شهباز شريف
القمة شهدت توقيع إيران مذكرة قبولها كعضو دائم في المنظمة، بينما قدمت بيلاروس طلب العضوية الكاملة، ووقعت كل من مصر وقطر مذكرة الانضمام للمنظمة كشريكِ حوار.. فما أهمية دور منظمة شنغهاي في المرحلة المقبلة؟ وما هي أبرز مجالات التعاون بين أعضائها؟

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