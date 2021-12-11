ما وراء كشف الرئيس الإيراني عن إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا؟
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تصريحات أوروبية غير متفائلة بخصوص أي توافق من أجل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي .. وزيرةُ الخارجيةِ الألمانية اعتبرت أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بل عادت ستةَ أشهر الى الوراء ، بينما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه يمكن التوصل الى اتفاق جيد اذا تم رفع العقوبات ... يأتي ذلك بينما أفادت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليةٌ بأن وزيرَ الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه أصدر أوامرَه للجيش للاستعداد للخيار العسكري ضد إيران معتبرا ان المفاوضات لن تحقق تقدما .. فما الذي يعرقل التوصل الى تفاهم في فيينا ؟ وكيف يمكن قراءة التهديدات الإسرائيلية ؟
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