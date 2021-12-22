ما وراء قلق واشنطن من دور مسيرات "بيرقدار " التركية في قلب موازين الحرب في إثيوبيا؟

قلق أمريكي من مسيرات بيرقدار التركية في اثيوبيا بعد أن أكدت عدة تقارير أنها قلبت موازين الحرب لصالح حكومة أديس أبابا في معاركها ضد جبهة تحرير تيغراي، وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمريكية أن لدى واشنطن مخاوف إنسانية عميقة بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على تصدير الأسلحة لإثيوبيا بينما تؤكد أنقرة أن أي صفقات تعقدها هي تجارية فحسب

ماذا وراء القلق الأمريكي؟ وكيف تراه تركيا ؟ وما تداعياته على المشهد في اثيوبيا ؟