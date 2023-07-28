ما وراء قلق الغرب من تعزيز روسيا تعاونها العسكري مع إفريقيا؟

في اليوم الثاني والأخير لقمة روسيا ـ إفريقيا الثانية في سان بطرسبورغ يرسُمُ القطبان ملامح علاقتهما المستقبلية. لا حدود أمام التعاون بين موسكو والقارة السمراء..

روسيا مستعدة لسد حاجة إفريقيا من الحبوب والغذاء، ومدها بالتقنيات اللازمة للاكتفاء زراعيا، والتعاون في مجالات الصحة الفضاء الحيوية، والأمن طبعاً. 40 دولة إفريقية تستفيد من التعاون العسكري مع روسيا تسليحاً وتدريباً، وتحاول الولايات المتحدة جاهدة عرقلة هذا المسار. فهل تنجح؟ أم تسلم بفشلها في هذا الإطار؟ وهل تحكم الظروف المحيطة بالعلاقة الروسية ـ الإفريقية فرض هذه العلاقة على واشنطن والغرب؟