ما وراء قلق الأكراد شمالي سوريا من مصالحة أردوغان والأسد؟

يكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديمه اقتراحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي يجمعه والرئيس السوري بشار الأسد وتعاون العواصم الثلاثة كشركاء في مكافحة الارهاب.

وبينما تتعاطي موسكو بإيجابية تشير تقارير وتسريبات إلى رفض دمشق ووضعها جملة شروط ورغبتها بتأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو من العام المقبل

هل اكتملت ظروف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة؟ وما مصلحة الطرفين، ومآلاته على عملية أنقرة العسكرية المزمعة ضد الوحدات الكردية شمالي سوريا؟

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