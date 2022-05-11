ما وراء قطع أوكرانيا الغاز الروسي عن أوروبا؟

تأكيد ألماني انخفاض كميات الغاز الواردة إلى البلاد عبر أوكرانيا بخمسة وعشرين في المئة خلال أربع وعشرين ساعة، بعد قرار كييف حصر مرور الغاز الروسي عبر أراضيها بمدخل واحد ووقف المسار الثاني بحجة القوة القاهرة، وهو ما تسبب بارتفاع جديد لعقود الغاز في أوروبا قدر بأربعة في المئة في وقت يتساءل خبراء عن قدرة الحكومات الأوروبية تحمل النتائج اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، تداعيات تحاول عدة عواصم تجنبها على غرار برلين من خلال موافقة شركة في ان جي الألمانية على سداد ثمن الغاز الروسي بالآلية المقترحة من موسكو

ما تداعيات قرار كييف على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا ؟ وكيف سيتعامل المستوردون الأوروبيون مع مغامرة أوكرانية قد تعصف باقتصاداتهم ؟