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ما وراء قرار بريطانيا بحظر حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية؟

أخبار العالم العربي

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بريطانيا تتخذ قرارا بحظر حركة حماس بشكل كامل، وتحذر عبر وزيرة داخليتها أن "لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع".

وفي ردها انتقدت حركة حماس بشدة قرار الحكومة البريطانية وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير"، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة قائلاً إنّه "لا فرق بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة".

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