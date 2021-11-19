ما وراء قرار بريطانيا بحظر حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrx8
بريطانيا تتخذ قرارا بحظر حركة حماس بشكل كامل، وتحذر عبر وزيرة داخليتها أن "لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع".
وفي ردها انتقدت حركة حماس بشدة قرار الحكومة البريطانية وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير"، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة قائلاً إنّه "لا فرق بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة".
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.