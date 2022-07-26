ما وراء فشل أوروبا في تقليص استهلاك الغاز؟

في خضم إنقسام حاد، توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بخفض طوعي لاستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة خمسة عشر في المئة، وخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية استعدادا لفصل الشتاء

وأضافت الدول الأعضاء أن الاتفاق هو رد الاتحاد على روسيا التي تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح ضد دول الاتحاد.

وفي ظل أزمة الطاقة يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خط أنابيب الغاز السيل الشمالي اثنان تم إغلاقه من قبل الأوروبيين لأسباب سياسية بحتة، رغم أنه جاهز لتزويد أوروبا بحاجياتها من الغاز الطبيعي، كما أشار لافروف إلى استعداد موسكو لبيع النفط لأي دولة مهتمة بشرائه.

فما دلالة الاتفاق الطوعي مع تباين مواقف الدول الأوروبية حول إمدادات الطاقة الروسية؟ وكيف ستلقي الخطوة بظلالها على أسعار الغاز؟

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