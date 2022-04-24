ما وراء غلق تركيا أجواءها أمام طائرات روسية؟

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سوريا

مؤكدًا أن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات قد انقضى في أبريل.

ومع لعب تركيا دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية ورعايتها لمفاوضات بين موسكو وكييف إضافة لرفضها الانضمام إلى طابور العقوبات الغربية ضد روسيا، تثار أسئلة عن توقيت هذه الخطوة، وكيف ستلقي بظلالها على جملة القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها الملف السوري؟

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