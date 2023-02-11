ما وراء ضعف المساعدات الغربية لمنكوبي زلزال سوريا؟

عقب إعلان واشنطن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر لمواجهة آثار الزلزال المدمر، أكدت الخارجية السورية أن القرار الأمريكي الأخير مضلل

وأنه ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب، مشيرة إلى أن التدابير القسرية والسياسات الأمريكية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة.

ومع استمرار تقاطر المساعدات على سوريا وتركيا وبروز سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الكارثة في الأيام الأولى، تثار أسئلة عن دور القرار الأمريكي في مواجهة آثار الزلزال المدمر وعن قدرة دمشق على كسر حاجز العقوبات للعودة إلى مجددًا إلى حضنها العربي.

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