ما وراء سعي الغرب لتشكيل ناتو عالمي؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريًا مع الصين وأن التعاون بين موسكو وبكين لا يشكل تهديدًا للدول الأخرى.

وأشار الرئيس إلى أنه رغم شفافية العلاقات بين روسيا والصين إلا أن الدول الغربية تتخذ محاولات لتشكيل ناتو عالمي يضم مناطق جديدة.

وفيما يعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشرِ أسلحةٍ نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس، يشدد في الوقت نفسه أن لدى روسيا ما ترد به في حال تزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، مضيفًا أن الترسانة الحربية الروسية تمتلك مئاتِ آلاف القذائف لكنها لم تستخدمها بعد.

فكيف يفهم الغرب رسائل الرئيس الروسي؟ وما قدرة واشنطن في التأثير على التقارب الروسي الصيني؟

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