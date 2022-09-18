ما وراء رفض واشنطن مد كييف بصواريخ باليستية؟

قررت الإدراة الأمريكية عدم تزويد أوكرانيا بصورايخ يزيدُ مداها عن ثلاثمئة كيلومتر حاليا خوفا من استخدامها لاستهداف الأراضي الروسية ما من شأنه أن يوسع دائرة الصراع بشكل خطير..

وكانت الإدراة الأمريكية قد أقرت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار..

وزارة الخارجية الروسية قالت إنه إذا قررت الولاياتُ المتحدة تزويدَ كييف بصواريخ أبعد مدى فإنها ستتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفا في الصراع ، أما الرئيس الروسي فحذر خلال قمة شنغهاي من أن الرد سيكون أكثر حسما وجدية إذا تعرضت مصالح روسيا للخطر.. فما هي عوامل تصعيد الحرب في أوكرانيا وتداعياتها؟

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