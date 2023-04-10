وثائق أمريكية مسربة.. تجسس على الحلفاء وتورط بنزاع أوكرانيا

في محاولة للحد من تبعات ما وصفه بعض المسؤولين الأمريكيين بأنه اختراق استخباراتي هائل، بدأ البنتاغون التحقيق في منشورات على الانترنت

تزعم نشر وثائقَ عسكريةٍ أمريكية سرية تتناول العديد من الملفات الدولية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

ففي جانب منها أظهرت الوثائق أن عمليات التجسس الأمريكية لم تقتصر على خصومها كروسيا، بل شملت القادة العسكريين والسياسيين لأوكرانيا، فضلا عن حلفاء واشنطن كإسرائيل وكوريا الجنوبية.

كما كشفت المنشورات عن النقص الحاد الذي يواجه الجيش الأوكراني، وجدال كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغوط الأميركية على سيؤول لتقديم الأسلحة لقوات كييف، ودور الموساد الاسرائيلي في تأجيج الاحتجاجات على مشروع التعديلات القضائية.

فما حقيقة التسريبات المزعومة؟ وما هي التداعيات المحتملة لتسرب ما تحلمه من معلومات؟

Your browser does not support audio tag.