ما وراء رفض ألمانيا تزويد كييف بالدبابات؟

إشارات ألمانية يرسلها المستشار أولاف شولتس وسط العملية العسكرية الروسية المتواصلة لحماية دونباس،

مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم تزويد كييف بالدبابات كونها خطوة خطرة قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد في أوكرانيا.

هذا الموقف انتقدته كييف عبر وزير خارجيتها ديمتري كوليبا الذي قال إنه لا توجد حجة عقلانية واحدة لعدم توفير تلك الأسلحة متسائلا عما تخشاه برلين، وهي تصريحات أغضبت المستشار الألماني الذي علق عليها بأن القيادة لا تعني أن تفعل ما يطلب منك، وإنما تتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة، وأن تكون قويا للغاية.

فكيف يفهم قرار برلين الأخير؟ وإلى أي درجة يساعد ذلك في الحد من تفاقم الصراع؟

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