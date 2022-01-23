ما وراء رفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة؟

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بريطانيا بالتخطيط لنشر معلومات مضللة حول تغيير السلطة في أوكرانيا، وحذرت من سعي الغرب لتهيئة الفضاء الإعلامي لتنفيذ استفزازات قد يكون بعضها عسكريا.

تصريحات زخاروفا تأتي بعد نشر الخارجية البريطانية معلومات تفيد بأن روسيا تريد تنصيب زعيم موال لها في كييف وتفكر في احتلال أوكرانيا.

تباين المواقف بين موسكو ولندن لم يحل دون تجاوب وزير الدفاع سيرغي شويغو مع مبادرة نظيره البريطاني بن والاس للاجتماع في موسكو، فيما تدرس الخارجية الروسية مقترحا لتنسيق زيارة وزيرة الخارجية ليز تراس.

في هذا السياق تواجه ألمانيا عاصفة ديبلوماسية أفضت إلى استقالة قائد البحريّة كاي أخيم شونباخ بعد تصريحات استنكر فيها الاتهامات الغربية لروسيا بالسعي لغزو أوكرانيا.