ما وراء دعوة ماكرون لضرورة الحوار مع روسيا؟

في اجتماع لسفراء فرنسا بقصر الإليزيه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استمرار الحوار مع روسيا مشددا على أن تركيا لا ينبغي أن تكون القوة الوحيدة التي تتحدث مع موسكو..

ماكرون كما أشار إلى ضرورة أن تستعد القوى العالمية بالفعل لـسلام تفاوضي مع التأكيد على أن الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار بشأن التوقيت والشروط.

من جانبه أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يرفض إجراء أي اتصالات مع الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أن موسكو لن تعزل نفسها ولن ترد بالمثل على خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد منح التأشيرات للمواطنين الروس.

هذا وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد اقترحت خطة جديدة من أربع نقاط لبناء علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تشمل تعزيز الدفاع الوطني، ودعم أوكرانيا وخصوم روسيا، والعمل مع الشركاء الدوليين بهذا الاتجاه.

فهل تحمل تصريحات الرئيس الفرنسي ملامح تحول في السياسات الأوروبية إزاء الأزمة الأوكرانية؟

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