ما وراء دعوة ماكرون لتغيير القيادة السياسية في لبنان؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

وأنه يريد المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع ملموسة تخدم اللبنانيين ، داعيا الى تغيير القيادة في لبنان وعدم التساهل مع السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات ويسعون للبقاء في السلطة على حساب مصالح الشعب..

ورأى أن المطلوب بعد ذلك هو إعادة هيكلة النظام المالي ، ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل يحظى بدعم شعبي..

وفي السياق اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ كل المعطيات تؤكد وجود مخطّط ضد لبنان لإحداث شغور رئاسي معطوف على فراغ دستوري يُعقّد أكثر فأكثر انتخاب رئيس للجمهورية.. فهل تلقى مبادرة ماكرون تجاوبا هذه المرة من الأطراف الداخلية والإقليمية؟

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