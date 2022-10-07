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ما وراء دعوة زيلينسكي الناتو لاستهداف روسيا؟

أخبار العالم

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة نووية استباقية لروسيا يثبت أنّ نظامه يشكل تهديدًا للأمن الدولي

وأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت ضرورية.. وأضافت الخارجية أن موسكو ستضع هذه التصريحات في الاعتبار عند اتخاذ تدابير ضمان الردع النووي وأمن البلاد.


المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اعتبرها دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة ستكون عواقبها وخيمة و لا يمكن التنبؤ بها ، بينما رفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك طرح ومناقشة مثل هذه الدعوات.. وفي البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي إن العالمَ باتَ أقرب لحرب نووية..

فهل يمضي العالم حقا إلى صدام نووي وحرب عالمية ثالثة؟

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