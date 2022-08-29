ما وراء دعوة ألمانيا لنظام دفاع جوي بأوروبا؟

في خطاب من العاصمة التشيكية لتوضيح رؤيته الأوروبية، طرح المستشار الألماني أولاف شولتس إنشاء نظام أوروبي للدفاع المشترك سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها حسب تعبيره

مشيرا إلى أن مثل هذا النظام سيكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية وحلا لمعالجة التقليص غير المنسق للقوات المسلحة الأوروبية وميزانيات الدفاع..

بموازاة ذلك بدأت قوات مشتركة من سلاح الجو الألماني والاسباني تدريبات مشتركة في أجواء إستونيا في إطار مناورات حلف الناتو في دول البلطيق.

وكان تقرير لصحيفة الواشنطن بوست أشار إلى أن الدول المحاذية لروسيا أبلغت حلف الناتو بحاجتها الماسة إلى المزيد من الدعم العسكري تحسبا لأي تطور في المنطقة.

فما هي أهداف برلين من وراء خطط إنشاء نظام أوروبي للدفاع المشترك؟ وما أبعاد التحركات العسكرية على الجبهة الشرقية لحلف الناتو؟

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