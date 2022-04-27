ما وراء حرب الغرب على روسيا بالأمم المتحدة؟

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف.

تصريحات مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف لـ RT:

الغرب يستخدم المنظمات الدولية لتشويه سياسة روسيا

المنظمات الدولية يجب أن تعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة وليس القواعد التي يضعها الغرب

لا يمكن حل المشكلات في العالم بدون مشاركة روسيا

الغرب يحاول استغلال أحداث أوكرانيا للإضرار بروسيا

الغرب يحاول إضعاف روسيا وتحجيم دورها سياسيا واقتصاديا على المستوى الدولي

سكان دونباس تعرضوا للقصف والحصار الأوكراني خلال السنوات الثماني الماضية

الغرب لا يسعى إلى التسوية السياسية للوضع في أوكرانيا وله مصلحة في مواصلة كييف القتال ضد روسيا

ضخ السلاح إلى أوكرانيا يتواصل بمشاركة دول أوروبية وهذا يؤجج النزاع ولا يسهم في التسوية

كراهية روسيا تستهدف الأدباء والموسيقيين الروس ولا يمكن إلغاء ثقافتنا من الثقافة العالمية