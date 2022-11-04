ما وراء تعهد بايدن بـ"تحرير إيران"؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بـ"تحرير إيران" ويستدرك قائلا بأن مواطني إيران سيحررون أنفسهم..

الرد الايراني جاء على مختلف المستويات، الرئيس ابراهيم رئيسي قال في ذكرى اقتحام مقر السفارة الامريكية في طهران إن إيران تحررت منذ 43 سنة ولن تتحول لدولة تابعة للولايات المتحدة الامريكية، فيما اعتبر المرشد علي خامنئي أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها بلاده هي "حرب هجينة" يستخدم فيها الأعداء كل إمكاناتهم، ووجه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان دعوة إلى بايدن، لـ"وقف النفاق"..

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