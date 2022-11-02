ما وراء تضاعف قوات الناتو قرب حدود روسيا؟

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تحول في استراتيجية حلف الناتو إزاء روسيا من السعي للاحتواء من خلال التواجد على الخطوط الأمامية، إلى إنشاء نظام دفاعي شامل على الجناح الشرقي

تحول أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن معالمه تتضح من خلال زيادة حجم قوات الحلف على الحدود الروسية بأكثر من الضعفين منذ شهر فبراير، وإنشاءِ وحدات تكتيكية جديدة متعددة الجنسيات في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكي.

شويغو أضاف أن وضع الصراع الحالي يفيد واشنطن الساعية لاستخدامه في إضعاف الدول الأخرى بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، إن انتصار روسيا في أوكرانيا هو الكفيل بضمان عدم نشوب صراع عالمي يدفع إليه الغرب من خلال تأكيد مرارا على ضرورة عدم السماح لروسيا بالفوز في الحرب.

فما هي أسباب استمرار تركيز قوات حلف الناتو على الحدود الروسية؟

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