ما وراء تشكيل أوروبا جبهة موحدة ضد بايدن؟

أمام وضع اقتصادي يزداد تعقيدا في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ورفع المفوضية الأوروبية توقّعاتها بشأن معدلات التضخم واستمرار حالة الركود..

يستعد الأوروبيون لمواجهة تحد آخر تفرضه السياسات الحمائية الأمريكية وقانون خفض التضخم، إذ يخشى الأوروبيون من تداعيات خطة الإدارة الأمريكية على اقتصادهم حسب تصريحات مسؤول أوروبي لقناة CNBC الأمريكية حضر نقاشات وزراء المالية الأوروبيين، ذات المصدر أشارت إلى أن الأوروبيين يستعدون لتشكيل جبهة موحدة تبلورت فكرتها خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمواجهة ما يعتبرونه خرقا أمريكيا لخرق قواعد التجارة الدولية.

إذ يرى الأوربيون في الامتيازات الأمريكية والدعم المقدمة للشركات العاملة في قطاعات السيارات الكهربائية والتعدين عملا تمييزيا ومحاولة لاستدراج قطاعات الانتاج الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

فما هي خيارات الرد الأوروبية؟ وهل تنعكس على متانة التحالف مع واشنطن؟

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