ما وراء تشكيك زيلينسكي بمصداقية استمرار دعم الغرب لأوكرانيا؟

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القواتِ الأوكرانية..

واعتبر أن خفض المساعدات الغربية لنظامه، قد يتسبب في رد فعل لا يمكن التكهن به من ملايين اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا، معترفا في الوقتِ نفسه بأنه لن تكون هناك نهاية سعيدة بالنسبة لأوكرانيا في هجومها المضاد في كل الأحوال بالنظر الى حجم الخسائر المادية والبشرية الفادحة..

وفي السياق نقلت صحيفةُ سترانا الأوكرانية عن خبير السياسة الأوكراني رسلان بورتنيك قوله إن زيارة وزير الخارجيةِ الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة تضمنت محاولةَ إقناعِ الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقةِ على عقدِ هدنةٍ مع روسيا في المرحلة المقبلة، وأن الدعم الأمريكي السخي قد يتضاءل تزامنا مع حملة الانتخابات الرئاسية.. فما دلالات تصريحات الرئيس الأوكراني بأن لديه شكوكا في استمرار دعم حلفائه الغربيين؟

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