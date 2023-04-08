ما وراء تسريب وثائق سرية للبنتاغون والناتو تتعلق بدعم هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية؟

وثائق سرية سربت من وزارة الدفاع الأمريكية تتضمن معلومات عسكرية حول قدرات القوات الأوكرانية وألوية جديدة تم تحضيرها وتدريبها وتزويدها بالأسلحة الغربية لمعركة قادمة مزعومة مع روسيا

لا وأضف إلى ذلك ما أعلنته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تسريب مجموعة جديدة من مئةِ وثيقة سرية تشمل إفاداتٍ للاستخبارات الأمريكية عن الصين والشرق الأوسط والإرهاب..

فهل نحن أمام خدعة استخباراتية عسكرية من الجانب الأمريكي؟

أم أنه خرق للبنتاغون ورسائل مبطنة بأن اللعبةَ مكشوفةٌ من قبل موسكو وهي على أهبة الاستعداد لجولات التصعيد القادمة.

والأهم من هذا وذاك، ما حدود التصعيد الغربية ضد موسكو؟

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