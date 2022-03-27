ما وراء تخبط بايدن بتصريحاته حول بوتين؟

أصدر البيت الأبيض توضيحا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أطلقها خلال كلمته في وارسو، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يستمر في السلطة.

وحاول البيت الأبيض استدراك الموقف بقوله إن الرئيس كان يقصد أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة، ولم يقصد حكم بوتين في روسيا، أو تغيير النظام .. كما نفى وزير الخارجية أنتوني بلينكن وجود خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا مقدما تفسيرا مشابها لتفسير البيت الأبيض ...

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