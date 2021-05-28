ما وراء تحقيق أمريكا عن منشأ كورونا بالصين؟

مرة أخرى يعود الجدل في واشنطن حول منشأ فيروس كورونا، حيث طالب الرئيس جو بايدن هيئات الاستخبارات في بلاده بمضاعفة جهودها وتقديم تقرير في غضون تسعين يوما مع إقراره بتباين الطروحات داخل الأجهزة الأمنية.

قرار الرئيس الأمريكي جاء بعد عودة فرضية تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر في الصين عقب نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا استخباراتيا كشف عن ظهور أعراض مشابهة للإصابة بالفيروس على ثلاثة باحثين في معهد ووهان شهرا قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل أولى الحالات.

الصين من جانبها انتقدت الموقف الأمريكي واعتبرته تجاهلا للحقائق والعلوم وخضوعا للخداع ونظريات المؤامرة.

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